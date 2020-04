The Last of Us: Part II może i zostało opóźnione, ale za to mamy nowe screenshoty

News

Maria Wawrzyniak ,

Krótko po tym, jak Sony przełożyło datę premiery The Last of Us: Part II na czas nie określony, w sieci pojawiła się garść nowych ujęć z gry.

Dwie godziny temu dowiedzieliśmy się, że The Last of Us: Part II nie zadebiutuje w terminie – ba, na ten moment nie wiemy również, jaka jest nowa data premiery. To niewątpliwie trudny czas dla zarówno dla graczy, jak i samych deweloperów oraz całej branży. W ramach rekompensaty w sieci wylądowała jednak garść nowych screenshotów z produkcji studia Naughty Dog, które wrzucił do sieci użytkownik Twittera o pseudonimie Nibel (tutaj i tutaj). Wszystkie pozostałe zdjęcia natomiast możecie również znaleźć na oficjalnej stronie gry The Last of Us: Part II. Ujęcia pochodzą z konsoli PlayStation 4 w wersji Pro.

