Po ponad dwóch latach od premiery, Sea of Thieves zadebiutuje na platformie Steam

Na koniec dzisiejszego dnia mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę – na platformie Steam pojawiła się (podajemy za serwisem Game Rant) dzisiaj strona dla gry Sea of Thieves, co zostało również przekazane za pośrednictwem oficjalnego profilu produkcji na Twitterze. Na ten moment nie wiemy jednak nic więcej na ten temat, a deweloperzy ze studia Rare zdecydowali się jeszcze nie podawać nawet przybliżonej daty premiery swojego dzieła na Steamie, czy chociażby ceny. Jedyne, co zostało powiedziane wprost to to, że Sea of Thieves zadebiutuje na platformie Steam już wkrótce oraz to, że gra będzie wspierać cross-play.

https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1245712907876421637?s=20

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Sea of Thieves zadebiutowało 20 marca 2018 roku na komputerach osobistych (w sklepie Microsoft Store) oraz konsoli Xbox One.