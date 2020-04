Najlepsze gry sportowe w promocji na PlayStation Store

News

Kwarantanna, nuda, brak kontaktu ze znajomymi bo koronawirus, bo #zostanwdomu. Skoro już byliśmy na „spacerze” (o grach z otwartym światem w promocji PS Store przeczytasz tutaj), to teraz pora na coś dla tych, którzy potrzebują sportu. Bo kto powiedział, że w domowym salonie nie można zagrać w nogę, kosza, czy się pościgać? Na pewno nie my!

W Wiosennej Promocji na PS Store znajdziecie kilka ciekawych propozycji dla spragnionych sportu i rywalizacji.

TOP 5 gier sportowych:

FIFA 20 – “Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.” Zaś FIFA była, jest i pewnie jeszcze długo będzie. Tego tytułu nie trzeba przedstawiać nikomu.

NBA 2K20 – Kolejna legendarna już seria, tym razem od 2K. Ponad dwadzieścia lat, ale miłośnicy epickich rzutów za trzy nigdy nie będą mieli dość.

PES 2020 – Tym razem na boisko wychodzi Konami. I jest wielu takich, którzy twierdzą, że gra lepiej niż EA. No cóż, “co do szczegółów to niech się wypowiedzą specjaliści.”

UFC 3 – Co tam faule! Jak już kogoś rozpiera energia, to najlepiej iść na całość. I niech “wygra ten, kto zdobędzie więcej punktów.”

Need for Speed Heat – Każdy ma takiego Undergrounda, na jakiego sobie zasłużył. Całkiem udana próba powrotu do złotych lat serii. “Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje.”

Oczywiście wszystkie te gry możecie kupić na dowolną z platform.

Nie poddawajmy się marazmowi, grajmy i róbmy fajne rzeczy! “Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.”

A jakie są Wasze ulubione gry sportowe?

Wszystkie cytaty, to oczywiście słowa nieodżałowanego Kazimierza Górskiego.