Gabe Newell uważa, że za około dziewięć lat gry single-player będą znacznie bardziej popularne od multiplayerów

Jakiś czas temu Gabe Newell, prezes firmy Valve Corporation, udzielił wywiadu dziennikarzom magazynu Edge (podajemy za serwisem Wccftech). Rozmowa okazała się być niezwykle interesująca, bowiem głównym jej tematem były gry przeznaczone dla jednego gracza, które – zdaniem dewelopera – w przyszłości, za około dziesięć lat, będą cieszyły się znacznie większą popularnością od gier przeznaczonych do zabawy wieloosobowej. Dlaczego? Newell za główny powód podaje rozwój AI, czyli sztucznej inteligencji. Mężczyzna przyznał, że w ciągu następnych kilku lat sztuczna inteligencja będzie mogła zrobić absolutnie wszystko to, co może zrobić inteligentny człowiek.

Zaczynamy zbliżać się do okresu, kiedy wszystko się zmieni i będzie napędzane tym, co dzieje się ze sztuczną inteligencją. Na ten moment boty OpenAI są lepsze niż przeszło 99% wszystkich graczy Dota na świecie. W rzeczywistości jest to zaskakująco niewielkie wyzwanie dla sztucznej inteligencji – pokonanie ludzi jest łatwiejsze, niż zapewnienie im rozrywki. Jednak w ciągu następnych kilku lat – według moich kalkulacji, około dziewięciu – będziemy mieć ogólną sztuczną inteligencję, która będzie mogła zrobić wszystko to, co potrafi zrobić inteligentny człowiek. Na początku stworzenie jednego z takich silikonowych ludzi będzie prawdopodobnie kosztować z miliard dolarów, aczkolwiek z upływem czasu staną się oni coraz tańsi – w dodatku nastąpi to bardzo szybko. W końcu dojdziemy do momentu, gdzie dziesięć lub nawet sto osób będzie cały czas mieszkać w Twoim komputerze. A wykorzystanie tych możliwości sprawi, że gry single-player będą o wiele bardziej interesujące.

Gdybyś mógł stworzyć grę dla jednego gracza, która nigdy się po prostu nie kończy i w którą można by grać po 20 godzin tygodniowo, a ona ciągle rośnie i staje się coraz bogatsza – taką, w której po 400 godzinach bawiłbym się równie dobrze, jak przez pierwsze 20 godzin… Uważam, że w tym momencie tego typu scenariusz jest co najmniej na pięć lat do przodu o wiele bardziej prawdopodobny, niż pięć lat temu. To będzie prawdziwe trzęsienie ziemi w branży – AI stanie się o wiele bardziej użyteczne i drastycznie zmieni sposób patrzenia na opłacalność gier wieloosobowych oraz jednoosobowych.