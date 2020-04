Final Fantasy IX na Steamie otrzymało patcha... który usuwa grę z dysku

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis IGN, najnowsza aktualizacja do gry Final Fantasy IX na Steamie po zainstalowaniu usunęła prawie wszystkie pliki i pozostawiła jedynie launcher. Jak nietrudno się więc domyślić, gra przestała dla niektórych użytkowników działać, o czym masowo zaczęto informować w rozpoczętej pięć godzin temu przez użytkownika Xenogears dyskusji na forum gry na Steamie. Oczywiście, mamy tutaj najprawdopodobniej do czynienia ze zwykłą pomyłką (ewentualnie nieco spóźnionym żartem na Prima Aprilis), więc deweloperzy szybko przygotowali kolejnego patcha, którego celem jest umożliwienie ponownego ściągnięcia gry – szkoda tylko, że zamiast przywrócić produkcję do stanu sprzed kilku godzin, aktualizacja zawiera pliki wersji beta sprzed kilku lat. No cóż. Nie można mieć wszystkiego, prawda?

