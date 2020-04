Serwery EA ledwo zipią, gracze zgłaszają problemy z FIFĄ 20 i innymi tytułami

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że serwery Electronic Arts coraz częściej mają zadyszkę – użytkownicy zgłaszają problemy z logowaniem, w szczególności do gry FIFA 20.

Być może w ciągu ostatnich dni mieliście problemy z logowaniem do niektórych gier Electronic Arts – jeśli tak, to prawdopodobnie pocieszy Was wieść, że nie jesteście sami. Jak donosi bowiem serwis Digi Statement oraz statystyki ze strony Downdetector, coraz więcej użytkowników znajdujących się w Europie zgłasza problemy z serwerami EA. Te dotyczą przede wszystkim wspomnianej produkcji, ale oczywiście nie tylko. Z jednej strony nic dziwnego, bowiem znaczna większość (a przynajmniej taką mamy nadzieję) graczy spędza aktualnie czas w domu, co równa się często ze zwiększoną aktywnością użytkowników w sieci i tym samym obciążeniem serwerów. Z drugiej strony akurat serwery Electronic Arts z problemami borykają się naprawdę często. Jeśli spojrzycie na raporty zgłaszane w Downdetector, sporo osób wymienia również problemy z subskrypcją EA Access. I choć dziewięć godzin temu na oficjalnym profilu EA Help na Twitterze pojawiła się informacja o rozwiązaniu problemów, tak w odpowiedziach na tweeta gracze wciąż o tych problemach wspominają.

https://twitter.com/EAHelp/status/1245278606844190720?s=20

