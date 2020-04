Popkultura

Pierwszy kwietnia, jak co roku, przypomina swoiste pole minowe. Gdzie się nie obrócić, tam ktoś próbuje wkręcić nas w najbardziej absurdalne nowiny, ale wygląda na to, że nawet platforma stremingowa Netflix pełna jest niebezpieczeństw. Już dziś w ofercie usługi zadebiutował popularny wśród płci pięknej romans zatytułowany 365 dni. Na szczęście Netflix nie ograniczył się do pojedynczej premiery, ale tak jak co miesiąc, postanowił rozpocząć nowy sezon seansów, zarzucając nas masą nowinek. Poniżej zestawienie dzisiejszych premier, tak na wypadek, gdybyście potrzebowali przekonującej alternatywy.



Pełną listę kwietniowych premier znajdziecie pod tym adresem. Tymczasem – zostańcie w domach.

Premiery na Netflix – kilkadziesiąt propozycji na 1. kwietnia

365 dni (2020)

Anakondy Polowanie na Krwawą Orchideę (2004)

Bracia (2001)

Charing Cross 84 (1987)

Community (2009)

Dom nad jeziorem (2006);

Duchy moich byłych (2009)

Duża dawka skandalu (2020)

Epicentrum (2014)

Heavy Metal (1981)

Inazuma 11 (2008)

Kelnerzy (2005)

Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika (1998)

Makowe wzgórze (2011)

Marnie. Przyjaciółka ze snów (2014)

Meg (2018)

Pies, który ocalił Wielkanoc (2014)

Rent (2005)

Robocik (1991)

Rodzina Addamsów 2 (1993)

Rodzina Addamsów (1991)

Ruchomy zamek Hauru (2004)

Seks, kłamstwa i kasety wideo (1989)

Szalona impreza (1998)

Szept serca (1995)

Szopy w natarciu (1994)

The Iliza Shlesinger Sketch Show (2020)

Turbulencja (1997)

Waśń rodzinna (2012)

Wyszczekani (2018)

Zrywa się wiatr (2013)

Świat Wayne'a (1992)

Faceci w czerni I (1997)

Faceci w czerni II (2002)

Inside Job (2010)

Jak stracić chłopaka w 10 dni (2003)

Karate Kid IV: Mistrz i uczennica (1994)

Karate Kid (1984)

Kryptonim U.N.C.L.E. (2015)

Księżniczka łabędzi (1994)

Kwarantanna (2008)

Lot (2012)

Na linii ognia (1993)

Nigdy nie jest za późno (2015)

Norbit (2007)

Nostalgia anioła (2009)

Nędznicy (1998)

Ojciec chrzestny (1972)

Piksele (2015)

Super 8 (2011)

Wredne dziewczyny (2004)

Włoska robota (2003)

Nailed It! (2018)

Sunderland aż po grób (2018)

The Windsors (2016)

