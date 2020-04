News

Nie da się ukryć, że fani marki Mount & Blade czekali na premierę Bannerlord bardzo długo. Czas oczekiwania twórcy starali się umilić rozmaitymi ciekawostkami związanymi z kontynuacją, ale chociaż o grze napisali wiele, to jeden istotny szczegół postanowili przemilczeć. Krótko po premierze gry w Steam Early Access użytkownicy forum reddit donieśli, że całą zabawę w Bannerlord możemy prowadzić z perspektywy małego dziecka. To nie żart – po wciśnięciu klawisza „R” w kreatorze postaci, możecie zupełnie zmienić punkt widzenia na losy Calradii.



Co ciekawe, zabawa jako dziecko pozwala nam korzystać z pełnego pakietu standardowego wyposażenia, ale nawet jeśli ubrania skalują się do nowego modelu, to elementy uzbrojenia i tarcze pozostają bez zmian. Z jednej strony jest to komiczne, ale na dłuższą metę może zapewnić niemałą przewagę, jako że wielkie tarcze pozwalają swobodnie zasłonić całe ciało dziecka przed opadającymi nań ciosami. Trudno powiedzieć, czy jest to swoisty easter egg, czy ekipa zamierza dalej rozwinąć tę koncepcję, ale jest to z pewnością ciekawa niespodzianka dla fanów Mount & Blade 2: Bannerlord.



Tytuł ukazał się w Steam Early Access jeszcze przed końcem marca i z miejsca zyskał spore grono fanów. W chwili pisania wiadomości w grze bawiło się wspólnie 200 tysięcy osób. Niestety studio TaleWorlds jeszcze długo nie będzie w stanie wskazać oficjalnej daty premiery tytułu na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=A5Yd4J13Umc

