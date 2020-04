Do przedsprzedaży trafiły (naprawdę drogie) zestawy figurek z Cyberpunka 2077 od firmy Pure Arts

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie firmy Pure Arts pojawiły się dzisiaj nowe zestawy figurek z gry Cyberpunk 2077. Prócz męskiej oraz żeńskiej wersji głównego bohatera tytułu, czyli V, obejmują one również motocykl Yaiba Kusanagi. A teraz najbardziej bolesna część, czyli cena. Wygląda na to, że wspomniany pojazd drastycznie podnosi wartość całego zestawu, bowiem można takowy nabyć aktualnie w przedsprzedaży za 599 dolarów, czyli około 2500 złotych. Gdyby jednak ktoś był zainteresowany, aktualnie chętni mogą załapać się na 10-procentową zniżkę na wszystkie produkty Pure Arts z Cyberpunka do 10 kwietnia bieżącego roku.

https://twitter.com/PureArtsLimited/status/1244965438569820161?s=20

Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (w kwietniu), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis