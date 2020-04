News

Wczoraj na serwerach PlayStation 4 wylądowało zremasterowane wydanie kampanii singlowej gry Call of Duty: Modern Warfare 2. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, ale te nie ograniczyły się jedynie do niezadowolenia fanów na miesięczny czas wyłączności dla konsol Sony. Okazuje się, że Sony Russia nie wydało gry u siebie wcale, co najprawdopodobniej umotywowane jest zawartością wydania Modern Warfare 2 Remastered.



W odróżnieniu od oryginalnego wydania tytuły na rosyjskim rynku, tym razem Activision nie pokusiło się o wycięcie z gry kontrowersyjnej i cechującej negatywnie Rosjan misji No Russian. Strzelanie do cywilów otrzymało wizualny remont, ale rosyjscy gracze na razie go nie uświadczą.



Przy okazji w sieci pojawił się materiał porównujący oprawę wizualną z oryginalnego Modern Warfare 2 z tą, którą przygotowano dla odświeżonej wersji. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć spore poprawki w oświetleniu. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.



Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered zadebiutowało na PlayStation 4, a 30 kwietnia ukaże się na PC za pośrednictwem Battle.net i konsolach Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=6DH0s_XHGIY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=uN47TpK79ME&feature=emb_title

