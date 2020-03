News

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy hybrydowej konsolki firmy Nintendo, to zapewne ucieszą Was wieści o kolejnej produkcji, które właśnie pojawiły się na horyzoncie. Studio Obsidian Entertainment w najnowszym wpisie na stronie gry The Outer Wolrds ujawniło, że tytuł zadebiutuje na Nintendo Switch dokładnie 5 czerwca.



Najnowsze trójwymiarowe RPG ekipy pojawi się na konsolkach firmy z Kioto zarówno w ofercie cyfrowej dystrybucji, jak i z wydaniem fizycznym – w obu przypadkach zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu niespełna 60 dolarów (około 250 PLN). Jednocześnie Obsidian upomina, że premiera The Outer Worlds na Switch zostanie skonkludowana paczką aktualizacji dnia pierwszego, dla której powinniście przygotować dodatkowe 6 GB przestrzeni na dysku konsoli.



Przypomnijmy, że wedle wcześniejszych zapowiedzi port na Nintendo Switch miał pojawić się jeszcze w marcu, ale ekipa poinformowała niedawno, że z uwagi na panującą pandemię, musi zrewidować swoje plany wydawnicze.



The Outer Worlds ukazało się w październiku minionego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One jako duchowy spadkobierca Fallout: New Vegas. Tytuł zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, osiągając w serwisie Metacritic średnie powyżej 80 punktów dla wszystkich platform sprzętowych. Technicznie jest to trójwymiarowa gra RPG w klimatach science-fiction z dużym naciskiem na warstwę fabularną, podejmowane wybory i przechodzenie gry wielokrotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=6kKZF-FBubQ

