Premiera The Outer Worlds na Nintendo Switch opóźniona z powodu koronawirusa

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele Private Division należącego do Take-Two ogłosili, że The Outer Worlds pojawi się na konsoli Nintendo Switch później, niż przewidywano.

Pod koniec stycznia za dowiedzieliśmy się, że niezwykle ciepło przyjęte The Outer Worlds od studia Obsidian Entertainment zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 6 marca bieżącego roku. Dzisiaj natomiast przedstawiciele należącej do koncernu Take-Two firmy Private Division poinformowali (via The Verge) o nieaktualności terminu. Premiera gry na nowej platformie została ostatecznie opóźniona w związku ze wpływem koronawirusa na zespół Virtuos, który zajmuje się konwersją. Wspomniane studio pochodzi z Chin, więc jego pracownicy mają ostatnimi czasy mocno utrudnioną pracę w związku z zaistniałą (teraz już prawie na całym świecie) sytuacją. Ogłoszono również opóźnienie premiery limitowanej edycji Nintendo Switch z okazji premiery Animal Crossing: New Horizons. Pierwotnie sprzęt miał zadebiutować na rynku 13 marca.

