Okazuje się, że z drobnym opóźnieniem, ale Valve postanowiło zareagować na rekordową i wciąż rosnącą popularność platformy Steam w czasie kwarantanny. W najnowszym wpisie firma poinformowała o wprowadzeniu w życie nowego harmonogramu aktualizacji gier dostępnych na Steam. Już teraz wszystkie tytuły, które wymagają aktualizacji, ale nie były uruchamiane w ostatnich trzech dniach, zostały wrzucone do kolejki w okresie mniejszego zużycia danych. Obowiązkowe, natychmiastowe i automatyczne aktualizacje zostaną pobrane wyłącznie do gier, które regularnie uruchamiacie, a pozostałe należy w razie konieczności odpalić ręcznie.



Zdaniem Valve pozwoli to odciążyć sieć podczas tego trudnego dla wszystkich okresu i zagwarantuje, że będziemy mogli bawić się z grami bez dodatkowych przeszkód. Jednocześnie firma przypomina, że Steam umożliwia nie tylko ograniczenie przepustowości łącza dla pobieranych danych, ale też pozwala wyłączyć automatyczne aktualizacje czy ustalenie dla nich dogodnego momentu. Poza tym platforma umożliwia przenoszenie zainstalowanych gier na dodatkowe dyski, co pozwoli uniknąć ponownego pobierania danych, jeśli po czasie zdecydujemy się powrócić do tytułu, który zamierzaliśmy usunąć z dysku.

