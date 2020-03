Tech

Nawet jeśli perspektywa ludzkości uzależnionej od rozmaitych algorytmów sztucznej inteligencji wydaje się przerażająca, to nie ulega wątpliwości, że SI coraz lepiej zadomawia się na polu współczesnych technologii. Okazuje się, że Google opracowało metodę tzw. uczenia wzmacniającego, gdzie po wprowadzeniu określonych wymagań dla algorytmów SI, te są w stanie osiągać je z coraz lepszym skutkiem.



Ta technika wykorzystywana jest w projektowaniu chipów, które tę SI później będą obsługiwać. Tym samym mamy tutaj swoistą symbiozę, gdy chipy same wspomagają budowę kolejnych chipów, jednak tutaj zasięg działania SI jest wciąż ograniczony. Google korzysta z nowej techniki, by lepiej zoptymalizować rozmieszczenie układów w samych chipach. Optymalizacja ta charakteryzuje się dużą liczbą zmiennych, co sprawia, że przygotowanie satysfakcjonującego rozwiązania przez ludzkich inżynierów może potrwać nawet do kilku tygodni. Tymczasem SI Google’a potrafi wypracować odpowiednie rozmieszczenie w czasie zaledwie 24 godzin.



Wszystko to nieco przypomina mechanizmy, z których korzystają karty grafiki, ale tym razem priorytetem jest wykorzystanie odpowiedniego rozmieszczenia dla zachowania nie tylko wydajności samego układu, ale też utrzymanie wydajności energetycznej. Jednocześnie badacze Google liczą, że uda się wykształcić pętlę, która w zamkniętym środowisku sprawi, że chipy będą korzystać ze swojej mocy, by projektować jeszcze wydajniejsze chipy. Jeśli proces się powiedzie, to uda się znacznie skrócić czas powstawania nowych rozwiązań, a co za tym idzie – przyspieszyć rozwój globalnych technologii.



Świetlana przyszłość, a może od razu macie w głowie sceny z Terminatora czy Matriksa?

