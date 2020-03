News

W ubiegłym tygodniu Ubisoft wypuścił na serwerach gry Ghost Recon Breakpoint obiecaną z dawna aktualizację, która miała pokazać nam zupełnie nowe oblicze zabawy z produkcją. Premierze Ghost Experience towarzyszył darmowy weekend na PC, PlayStation 4 i Xboksie one, z którego wyników firma musi być zadowolona, gdyż zdecydowała się pójść o krok dalej.



W najnowszym komunikacie Ubisoft poinformował o dwóch inicjatywach, mających na celu dalsze promowanie gry – wersji próbnej na PC oraz tzw. Friend Pass. Trial będzie dostępny na PC Uplay i Epic Games Store bez żadnych ograniczeń, ale pozwoli na zabawę solo lub ze znajomymi przez maksymalnie 6 godzin. Tymczasem Friend Pass potrwa do 16 czerwca i obejmie także konsole PlayStation 4 oraz Xbox One – w ramach akcji każdy posiadacz gry może zaprosić do wspólnej zabawy maksymalnie trzech przyjaciół. Nie ma tu informacji o żadnych obostrzeniach związanych z czasem rozgrywki, a jedyne ograniczenie to platforma docelowa. Jeśli zakupiliście grę na PC, to Wasi znajomi również muszą bawić się z Wami na PC.



Wspomniany wcześniej tryb Ghost Experience ma zapewnić nam nieco bardziej realistyczne doznania i przy okazji wyższy poziom trudności. Moduł obejmuje m.in. brak standardowego celownika, ograniczenia dla posiadanej broni i amunicji, całkowite wyłączenie poziomu wyposażenia i większe komplikacje w obliczu odniesionych w walce ran.



Ghost Recon: Breakpoint zadebiutowało w październiku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=pB_JQWf83p8

