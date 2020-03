Final Fantasy VII Remake trafiło już do pierwszych graczy z Europy i Australii

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Polygon, Final Fantasy VII Remake niedługo trafić (lub już trafiło) do graczy znajdujących się w Europie i Australii. Deweloperzy ze studia Square Enix postanowili bowiem dmuchać na zimne i w ten sposób chcą uniknąć problemów związanych z dostarczaniem pudełkowych wersji gry do zamawiających, wywołanych oczywiście aktualną sytuacją na całym świecie. Co więcej, we wczorajszym wpisie na oficjalnym profilu gry na Twitterze możemy przeczytać, że deweloperzy proszą wszystkich tych, którzy wejdą w posiadanie gry wcześniej, aby pomyśleli o innych i powstrzymali się od wszelkiego spoilerów. Zaznaczyli, iż wiedzą, że potencjalne spoilery są obecne w sieci już od ponad dwóch dekad, bowiem oryginalne Final Fantasy VII zadebiutowało przecież w roku 1997, ale przyznali zarazem, że Final Fantasy VII Remake to jednak nowa gra, w której nie zabraknie niespodzianek.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1244538864263364608?s=20

Przypomnijmy jeszcze, że ostatnio dowiedzieliśmy się, iż gra jest w złocie i zadebiutuje 10 kwietnia bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis