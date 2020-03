Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered zadebiutowało na PlayStation 4

News

Maria Wawrzyniak ,

Activision zdecydowało się nie trzymać fanów Call of Duty dłużej w niepewności i zapowiedziało zremasterowaną wersję kampanii Call of Duty: Modern Warfare 2.

Przez ostatnie tygodnie coraz częściej pisaliśmy o kolejnych przeciekach dotyczących Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o wycieku zdradzającym datę premiery, a dziś możemy potwierdzić, że okazał się być prawdą – przedstawiciele firmy Activision potwierdzili wszystkie wcześniejsze plotki i spekulacje, zapowiadając zremasterowaną wersję kampanii Call of Duty: Modern Warfare 2, która zadebiutowała już na konsoli PlayStation 4. Zainteresowani mogą zakupić produkcję w PS Store w cenie 99 złotych. Jeśli zaś chodzi o pozostałe platformy, na Xboksa One oraz komputery osobiste tytuł trafi 30 kwietnia. Nie zmienia to jednak faktu, że uruchomiono już zamówienia przedpremierowe na obie wersje gry. Poniżej znajdziecie również zwiastun remastera oraz opis gry z oficjalnej strony.

Przeżyj na nowo epicką kampanię dla jednego gracza z bestsellerowej gry Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku – tym razem w odświeżonej jakości HD. Dołącz do Soapa, Price'a, Ghosta i reszty grupy uderzeniowej 141 podczas tak klasycznych misji, jak „Na krawędzi”, „Gułag” czy „Bravo Delta”. Wspólnie weźcie udział w rozciągającej się na całą kulę ziemską walce o przywrócenie ładu na świecie. Już dostępne na PS4. Premiera na pozostałych platformach 30 kwietnia. Zamów w przedsprzedaży już dziś, a natychmiast otrzymasz klasyczny pakiet Ghosta z UDT do wykorzystania w Call of Duty: Modern Warfare oraz Call of Duty: Warzone.

https://youtu.be/x993FRC4rXA