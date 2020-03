News

Wygląda na to, że ciekawie zapowiadająca się produkcja zaliczyła katastrofalny debiut w Steam Early Access. Twórcy pracują całą dobę nad rozwiązaniem, a tymczasem refundują Last Oasis wszystkim zainteresowanym.

Wyjątkowo problematyczny start dla wrocławskiego studia Donkey Crew. W miniony czwartek ekipa wypuściła na serwerach platformy Steam wczesną wersję swojego MMORPG zatytułowanego Last Oasis. Niestety pomimo sporego zainteresowania twórcy raczej nie mają powodów do zadowolenia – jeszcze w dniu premiery pojawiła się bliżej niesprecyzowana awaria serwera, która uniemożliwiła zabawę lwiej części graczy.



Sytuacji nie udało się opanować nawet w cztery dni po debiucie i wygląda na to, że twórcy nie są nawet o krok bliżej. W specjalnym komunikacie Donkey Crew przeprosiło fanów za wpadkę i poinformowało, że zwróci wszystkim chętnym środki za zakup gry, bez względu na to, jak długo bawili się w świecie Last Oasis. Wyjątkowa sytuacja spowodowała, że niektórzy deweloperzy pracowali całą dobę nad rozwiązaniem problemu, ale serwery MMORPG-a dalej są wyłączone.



Oczywiście produkcje wydawane w Steam Early Access często są naszpikowane masą problemów, ale tym razem gracze nie mogą nawet przejść poza początkowe menu. Inna sprawa, że większość osób, które załapały się na działający serwer, swoją przygodę z grą oceniają raczej pozytywnie. Cóż, ekipie koło nosa przeszedł rewelacyjny start. Pozostaje liczyć, że uda im się szybko znaleźć wyjście z sytuacji i zdążą zatrzymać przy sobie większość klientów.

https://www.youtube.com/watch?v=5GNUc_fMGaM

