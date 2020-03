Nier Replicant Remastered, Half Life: Alyx i Doom Eternal - GramTV News

Wideo

Kwarantanna, kwarantanną, ale w świecie gier dzieje się naprawdę sporo. W nowym odcinku GramTV News wspominamy o fenomenalnym Half-Life: Alyx (nasza recenzja tutaj), dopiero co zapowiedzianym remasterze Nier Replicant, który trafi na PC, Xbox One i PlayStation 4, a także nowym trybie rozgrywki dostępnym w Plague Inc: Evolved, obszernym gameplayu z diablopodobnego Minecraft: Dungeons, pierwszym screenie z gry STALKER 2 i nie tylko.

Sporo prawda? A to nie wszystko – zainteresowanych zachęcamy do odpalenia powyższego materiału wideo!

