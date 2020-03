Star Citizen uzbierało już ponad 275 milionów dolarów na Kickstarterze, twórcy prezentują nowości

News

Maria Wawrzyniak ,

Cloud Imperium Games ma powody do zadowolenia. Deweloperom udało się niedawno zebrać ponad 275 milionów dolarów na rozwój gry Star Citizen, która od 2014 roku znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Za kilka miesięcy mają ruszyć otwarte testy, a studio nie zamierza czekać z prezentacjami nowości do tego czasu – stąd dwa dni temu na oficjalnym kanale produkcji pojawiło się nagranie prezentujące między innymi New Babbage, główne miasto w grze. Materiał został podzielony na dwa segmenty: pierwszy skupia się głównie na arsenale broni, dostosowywaniu go do swoich preferencji oraz sposobów korzystania ze sprzętu. Druga część materiału skupia się na wspomnianej lokacji, która – trzeba przyznać – wygląda naprawdę imponująco. Zobaczcie sami!

https://youtu.be/ofRdT2NmjbI

Przypomnijmy, że Star Citizen to symulator kosmiczny, którego produkcją zajmuje się Chris Roberts oraz zespół deweloperski Cloud Imperium Games. Co ciekawe, Star Citizen oficjalnie stało się już jednym z największych crowdfundingowych projektów w historii. Nie zmienia to jednak faktu, że, jak wspomnieliśmy nieco wcześniej, czekamy już naprawdę długo – produkcja znalazła się w fazie wczesnego dostępu 4 czerwca 2014 roku.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis