News

LM ,

Wygląda na to, że sukces udanego, ale też specyficznego pod wieloma względami symulatora wieków średnich od studia Warhorse – Kingdom Come: Deliverance – obrodził w naśladowców. Studio Render Cube postanowiło wyprodukować własne RPG z silnym naciskiem na realizm średniowiecza, które jeszcze w tym roku pojawi się na PC Steam pod tytułem Medieval Dynasty.



Tytuł zaoferuje wielki otwarty świat, który poznamy z perspektywy zwykłego chłopa, który musi na co dzień walczyć o przetrwanie i chronić najbliższych. Całość obok bogatej symulacji ma zaoferować także elementy RPG, ale raczej nie mamy co liczyć na rozbudowaną linię fabularną wzorem Kingdom Come. Render Cube skupia się raczej na dopracowaniu wielu aspektów średniowiecznego życia jak polowania, interakcje z wyższymi stanem NPC-ami oraz oprawie ziemi.



Wszystko to, a nawet więcej otrzymamy w przyjemnej dla oka oprawie wizualnej, odwzorowaniu czterech pór roku z dedykowanymi im aktywnościami, systemem reputacji w świecie i szeroką gamą narzędzi i budynków, które pozwolą nam urządzić farmę. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.

gallery:13771

https://www.youtube.com/watch?v=yUCZ58mMqUY&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl