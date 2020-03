Popkultura

LM ,

Jeśli zdążyliście zobaczyć już wszystko, co ma do zaoferowania platforma streamingowa Netflix i z entuzjazmem wyczekujecie kolejnych nowinek, to mamy dla Was kolejny serial bazujący na polskiej prozie. Włodarze Netflix opublikowali oficjalną zajawkę serii Kierunek: Noc, czyli adaptacji powieści Jacka Dukaja zatytułowanej Starość aksalotla. Na małym ekranie zobaczymy losy załogi samolotu, który próbuje uciec przed nadciągającą zagładą, ale okazuje się, że nawet walka o przetrwanie nie jest wystarczającym argumentem, by zażegnać międzyludzkie konflikty.



Starość aksalotla to powieść science-fiction, w której w Ziemię uderza promień słoneczny, który zabija wszelkie życie na swojej drodze. Jedynym ocaleniem okazują się specjalne zestawy, które pozwalają sklonować świadomość ludzi do sieci, by mogli potem kontynuować żywot w „ciałach” rozmaitych robotów. Serial Kierunek: Noc odwołuje się do załogi samolotu, który podróżował nieustannie w kierunku nocy, by uciec przed niszczycielskim promieniem.



Nie wskazano jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery serialu.

https://www.youtube.com/watch?v=29crK9g4S5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rR6DW2WxpbKV_w6NFpq51KLZBjHCc7tAkMy5ULboztWDXqoG6tqGORgI

