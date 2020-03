News

Niezależnie od tego, czy sugerujecie się wynikami branżowych konkursów, czy też polegacie jedynie na ocenach krytyków i graczy, to jedno jest pewne – Control, najnowsza gra studia Remedy Entertainment jest z pewnością warta Waszej uwagi. Wspominamy o tym z uwagi na fakt, iż Sony postanowiło nieco ułatwić graczom wskoczenie w buty Jesse Faden. W ramach Okazji Tygodnia na PSN możecie złapać Control już za jedyne 99,60 PLN. Cena obowiązuje jedynie do 2 kwietnia, więc macie jeszcze nieco czasu na podjęcie decyzji, a tę być może ułatwi opublikowana przy okazji premiery recenzja tytułu.



Control ukazało się w sierpniu ubiegłego roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł zwrócił uwagę krytyków przede wszystkim za sprawą ciekawych mechanik i niebanalnej kreacji świata gry, co też zapewniło mu masę statuetek w branżowych konkursach. Przy okazji warto wspomnieć, że nie dalej jak wczoraj gra otrzymała pierwsze popremierowe rozszerzenie zatytułowane The Foundation, a spodziewa się też kolejnego. Remedy umieściło w grze drobne nawiązania do uznanego przez fanów Alan Wake i dla wielu graczy Control jest zwiastunem kontynuacji gry z 2010 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=-oXCMFX9H8g

