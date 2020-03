News

Dobre wieści dla fanów symulatorów. Krakowskie studio Polyslash postanowiło dorzucić swoje trzy grosze do kryjącego niesamowity potencjał gatunku, zapowiadając Mech Mechanic Simulator. Tytuł powstaje z myślą o PC i jeszcze w tym roku powinien pojawić się na platformie Steam. Jak łatwo się domyślić, podczas zabawy weźmiemy na tapet wielkie roboty, które będą wymagać naprawy lub modernizacji. To jednak nie wszystko – podczas zabawy przeniesiemy się do świata przyszłości, by stanąć w szranki z największymi technologicznymi gigantami i wprowadzić na rynek własny projekt mecha.



Całość w przystępnej oprawie wizualnej zaprezentuje nam pracę mechanika, który dodatkowo ma żyłkę biznesmena, wiedzę inżyniera i zna się na ekonomii. Jednym słowem Polyslash nie zamknie nas na dobre w piwnicy, gdzie będziemy zdejmować zepsute mechy z taśmy produkcyjnej, ale pozwoli nam nieco urozmaicić zabawę. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.

