Torchlight III – twórcy przedstawiają nową klasę postaci

Maria Wawrzyniak

Wczoraj na oficjalnym kanale marki Torchlight na YouTubie pojawiło się bardzo krótkie nagranie prezentujące nową klasę postaci, która pojawi się w grze Torchlight III. Twórcy zdecydowali się na przedstawienie tak zwanego sharpshootera, czyli – po naszemu – strzelca wyborowego lub, jak kto woli, snajpera. Określany również jako nieuchwytny podróżnik, jego główną cechą jest oczywiście możliwość eliminacji przeciwników z dystansu. Co ciekawe, będziemy mogli także przywoływać starożytne duchy, które znacząco zwiększą nasz potencjał bojowy. Nic więcej niestety nie dostaliśmy, a sam filmik nie trwa nawet minuty. Nie zmienia to jednak faktu, że całość prezentuje się naprawdę nieźle, a my możemy prawdopodobnie spodziewać się więcej szczegółów na temat gry w najbliższej przyszłości.

https://youtu.be/i5L9NGohoAE

Na ten moment nie znamy ostatecznej daty premiery Torchlight III, aczkolwiek wiemy, że gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych. Twórcy zdecydowali się również zrezygnować z modelu free-to-play i przejść na model premium – produkcja trafi więc do nas pod postacią pełnego wydania, a my automatycznie otrzymamy dostęp do całej zawartości. Na ten moment trwają beta-testy, dzięki którym deweloperzy mają okazję ulepszyć tytuł.

