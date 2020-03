News

LM ,

Big Bad Wolf Studio dołącza do akcji "zostań w domu" i proponuje darmową wyprawę do XVIII wieku w przygodówce The Council na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Kolejna pozycja wzbogaca listę darmowych tytułów, po które możemy sięgnąć w najbliższych dniach. Deweloperzy z Big Bad Wolf Studio postanowili dołączyć do akcji "zostań w domu", oferując zainteresowanym pierwszy odcinek epizodycznej przygodówki zatytułowanej The Council. Bezpłatny egzemplarz The Council: The Mad Ones możemy zgarnąć zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, a akcja potrwa do 30 marca.



The Council to osadzona w XVIII-wiecznych realiach przygódówka z elementami RPG, która rzuca nas w wir tajnego stowarzyszenia zrzeszającego takie osobistości jak Napoleon Bonaparte czy George Waszyngton. Całość podzielono na pięć epizodów, co znacząco wpłynęło na początkowy odbiór użytkowników, ale kompletna opowieść zyskała uznanie krytyków i graczy. The Council ukazało się w 2018 roku na PC i konsolach, a tymczasem Big Bad Wold pracuje nad nowym projektem w świecie Vampire: The Masquerade.

Przy okazji przypominamy o aktualizowanej codziennie liście darmowych pozycji – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami na PC, PlayStation 4, Xbox One. Zostań w domu i wygraj z wirusem.

https://www.youtube.com/watch?v=m9iPspBGh0c

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl