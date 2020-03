Remedy pracuje nad dwiema nowymi grami. Są pierwsze szczegóły

News

pepsi ,

Remedy Entertainment pracuje już nad dwoma kolejnymi projektami. Informacja wyszła na jaw przy okazji wypuszczenia informacji prasowej, w której producent Control i Alana Wake’a chwali się podpisaniem umowy dystrybucyjnej na owe dwa tytuły z nieujawnionym jeszcze wydawcą ([ aktualizacja ] najprawdopodobniej chodzi o Epic Games, które w osobnej wiadomości poinformowało o utworzeniu pionu dystrybucyjnego Epic Games Publishing i podpisaniu umów z gen DESIGN, Playdead i właśnie Remedy). Pierwszym z nich jest multiplatformowa gra wysokobudżetowa, znajdująca się obecnie w fazie preprodukcji. Drugi to projekt o mniejszej skali osadzony w ramach tej samej marki.

Obie gry bazują na silniku Northlight, obie powstają z myślą o pecetach i konsolach następnej generacji. Ich premiery należy spodziewać się w ciągu kilku lat. Co ważne, Remedy Entertainment w obu przypadkach zapewniło sobie prawa do wytworzonej własności intelektualnej, a co więcej, do 50 proc. udziału w przychodzie netto ze sprzedaży.

