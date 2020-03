Społeczność League of Legends znacznie bardziej toksyczna, niż zawodnicy NBA – przekonuje skrzydłowy Boston Celtics

News

Nie da się ukryć, że jednym z najczęściej wymienianych minusów wśród popularnych darmowych gier sieciowych jest toksyczna społeczność. Coś, z czym z różnym skutkiem walczy każdy deweloper czy wydawca, ale okazuje się, że przypiętą przez graczy łatkę trudno zgubić. Nie od dzisiaj użytkownicy sieci uważają społeczność graczy League of Legends za jedno z najbardziej toksycznych środowisk fanów elektronicznej rozrywki. Do tego grona dołączył właśnie zawodnik Boston Celtics, Gordon Hayward.



Ten zapytany podczas streamu o to, czy gracze LoL-a są bardziej toksyczni, niż zawodnicy NBA przyznał, że społeczność League of Legends jest o 100 procent gorsza. Dodał, że nie wyobraża sobie, by jakikolwiek mecz NBA miał odbywać się w takiej samej atmosferze, co pierwszy lepszy mecz w LoL-a – gdzie gracze nieustannie komentują każdy najmniejszy błąd, a zamiast kreować zagrania, przeciągają czczą gadkę w czasie przerwy.



Cóż, trudno się nie zgodzić, tym bardziej że tak agresywne zachowanie wewnątrz drużyny i to w bezpośredniej konfrontacji, mogłoby prowadzić do rękoczynów. Pozostaje jedynie cieszyć się, że pojawiających się najczęściej na serwerach zachowań nie da się łatwo przenieść poza świat wirtualny.



Graliście w League of Legends? Dlaczego przestaliście? LoL dostępny jest wyłącznie na PC.

