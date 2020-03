Polish Spring Festival Bundle, czyli polskie gry w promocji na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli lubicie polskie produkcje lub szukacie czegoś, co mogłoby dołączyć do Waszej i-tak-już-za-dużej kupki wstydu na platformie Steam (no, ja na przykład takową posiadam), to w sklepie Valve pojawiła się kolejna okazja do zgarnięcia naprawdę niezłych gier w dobrej cenie. W ramach Polish Spring Festival Bundle możemy w cenie 191,57 złotych (zamiast 660,82 złotych!) zgarnąć poniższe tytuły:

Darkwood

Frostpunk

Get Even

My Memory of Us

Observer

SUPERHOT

This War of Mine

Wanderlust Travel Stories

We. The Revolution

Oczywiście, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić pojedyncze produkcje, także za mniej. A jeżeli przypadkiem zastanawiacie się, dlaczego na powyższej liście nie ma żadnej produkcji od studia CD Projekt RED (w szczególności Wiedźmina) to śpieszymy z wytłumaczeniem. Aktualnie na Steamie możecie również zgarnąć całą serię przygód Białego Wilka, również w promocyjnych cenach – wystarczy odwiedzić ten adres.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis