Nawet jeśli nie śledzicie kolejnych zapisów rozgrywki czy streamów z Half-Life: Alyx w roli głównej, to z pewnością zdążyliście już zauważyć, że Valve odrobiło pracę domową. Wysokie noty recenzentów to jedno, ale druga sprawa, że zgodnie przyznają oni, iż gra nie byłaby tak dobra, gdyby nie wsparcie dla technologii VR. Twórcy pomyśleli o takich drobnostkach jak dźwięk potrząsanych zapałek w pudełku czy możliwość rysowania na szybach za pomocą mazaków. Tu dochodzimy do sedna wiadomości, gdyż jeden ze streamerów postanowił sprawdzić, czy uda mu się bez przeszkód wzbogacić krajobraz City 17 rysunkiem penisa. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam by na to nie wpadł.



Okazuje się, że nie ma z tym najmniejszego problemu, bo możemy narysować dosłownie wszystko i chociaż nagranie streamera zdobyło sporą popularność wśród użytkowników platformy Twitch.tv, to sam marker otwiera przed nami masę możliwości. Wystarczy wspomnieć, iż jeden z użytkowników sieci postanowił wykorzystać szybę i mazaki, by poprowadzić lekcję bezpośrednio z Half-Life: Alyx. Cóż, kiedyś cieszyliśmy się na możliwość wybicia szyby czy rozbicia lustra w grach. Teraz możemy rysować w nich wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy.



Half-Life: Alyx dostępne jest wyłącznie na PC z obowiązkowymi goglami VR.

https://clips.twitch.tv/SecretiveEnjoyableBurritoResidentSleeper

https://www.youtube.com/watch?v=_T2-9MwA5JI

