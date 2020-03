News

LM ,

Jeśli należycie do grona pecetowych graczy i nic nie było w stanie przekonać Was do sięgnięcia po konsole, ale od czasu do czasu spoglądaliście w ich kierunku, zazdroszcząc ciekawych singlowych produkcji, to mamy dobrą wiadomość. Jeśli udacie się na stronę gry God of War na amerykańskiej witrynie PlayStation, to zauważycie, że z opisu gry zniknęła charakterystyczna etykieta – Tylko na PlayStation. Wygląda na to, że wzorem Death Stranding i Horizon Zero Dawn Sony wyda nową grę studia Santa Monica również na komputerach osobistych.



Przypomnijmy, że podobną zagrywkę mogliśmy oglądać przy okazji nowej gry Kojima Productions, gdzie etykieta najpierw zniknęła, by ponownie się pojawić, a gra krótko później została zapowiedziana także na PC z portem zaplanowanym jeszcze w tym roku. Cóż, miłośnicy marki PlayStation zapewne będą musieli podzielić się z pecetowcami Kratosem.



God of War zadebiutowało w 2018 roku i pozamiatało na rynku konsolowym, zagarniając niemal wszystkie tytuły „Gry Roku”.

https://www.youtube.com/watch?v=K0u_kAWLJOA

