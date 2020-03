Call of Duty: Warzone z nowymi broniami i dodatkowym operatorem w najnowszej aktualizacji

News

Maria Wawrzyniak ,

Na serwerach Call of Duty: Warzone wylądowała nowa aktualizacja, która wprowadziła do darmowego battle royale nowe bronie oraz dodatkowego operatora.

Deweloperzy ze studia Infinity Ward dwa dni temu poinformowali na oficjalnym blogu o planach na najbliższą przyszłość dla marki Call of Duty. Nie zabrakło oczywiście nowości dla darmowego battle royale, czyli Call of Duty: Warzone. W ramach najnowszej aktualizacji, gracze Warzone mogą przetestować cztery nowe bronie: 725, MK2 Carbine, .50 GS oraz EBR-14. To jednak nie wszystko, bowiem oprócz broni do gry trafił także nowy operator, Talon – wojownik walczący u boku swojego wiernego czworonoga Indiany. Wszystkie informacje znajdziecie na wspomnianym blogu, a poniżej znajdziecie również krótkie podsumowanie w postaci filmiku. Na koniec warto zaznaczyć, że niedawno do sieci trafiły również zrzuty ekranu, które sugerują, że już niedługo będziemy mogli zagrać w Call of Duty: Warzone w dwuosobowych drużynach w ramach trybu Duo, a także w zespołach większych niż trzy osoby w ramach trybu Squad.

https://youtu.be/C0ZrHNuWeR8

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.