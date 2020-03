News

LM ,

Jeśli w ostatnim czasie zastanawialiście się, co dzieje się z Avalanche Studios po premierze Just Cause 4, to możemy zapewnić Was, że praca wre. Ze specjalnej informacji prasowej dowiedzieliśmy się o utworzeniu Avalanche Studios Group. Ta będzie składać się z doskonale znanych Avalanche Studios i Expansive Worlds, do których dołączy świeżo powołane wydawnictwo Systemic Reaction. To ostatnie będzie obsługiwać nadchodzące wewnętrzne projekty firmy, których – jak przekonuje prezes grupy, Pim Holfve – tych jest kilka.



Żeby nie pozostać gołosłownym, ekipa opublikowała w sieci krótki i enigmatyczny zwiastun jednego z nich. Nie ujawniono zbyt wielu informacji, ale szykuje się „złowieszcza i niebezpieczna” produkcja, a konkretniej pierwszoosobowa strzelanina, co możemy zobaczyć na migawce teasera. Więcej informacji mamy otrzymać w najbliższym czasie – a gdy te się pojawią, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=sxPOzvgr8jw&feature=emb_title

