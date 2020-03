Zobacz, jak wygląda planeta Ziemia w Minecrafcie – w skali 1:1!

News

Jeden z graczy Minecrafta postanowił przenieść naszą planetę do gry w skali 1:1 – na ten moment mamy wprawdzie do czynienia z terenem oraz typami biomów, ale kto wie...

Użytkownik o pseudonimie PippenFTS wpadł na niezwykle oryginalny (i wyjątkowo ambitny) pomysł odtworzenia planety Ziemi w grze Minecraft w skali 1:1. Jak donosi serwis Eurogamer, na ten moment projekt posiada tylko poprawnie odtworzony teren oraz odpowiednie typy biomów. Autor ma jednak nadzieję, że z pomocą społeczności uda mu się zadbać o znacznie większą szczegółowość, odwzorowując budynki czy drogi. Podczas pracy nad projektem wykorzystano dwie modyfikacje: Cubic Chunks oraz Terra 1-to-1. Pierwszy likwiduje limit kostek, które możemy ustawić w grze pionowo, a drugi zaś pobiera informacje z Google Maps oraz innych baz geograficznych, po czym przenosi je do gry. To oznacza chociażby skanowanie danych dotyczących wysokości danego terenu, a nawet klimatu czy rodzaju gleby – wszystko później zostaje przekonwertowane na bloki. Poniżej możecie znaleźć nagranie prezentujące między innymi Mount Everest czy Wielki Kanion. Co o tym sądzicie?

https://youtu.be/8_bW3ab8YAk

Na koniec przypomnijmy, że Minecraft zadebiutowało w 2011 roku na pecetach i w ciągu kilku lat od premiery trafiło na większość platform sprzętowych.

