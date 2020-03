News

Okazuje się, że odpowiedzialne za grę strategiczną Plague Inc. studio Ndemic Creations postanowiło aktywnie zaangażować się w walkę z pandemią. W najnowszym komunikacie na stronie studia czytamy, że ekipa postanowiła przekazać kwotę 250 tysięcy dolarów na poczet walki z COVID-19. Środki zostaną podzielone pomiędzy WHO i CEPI, by wesprzeć działania obu organizacji.



To jednak nie koniec, gdyż twórcy najwidoczniej mają już dosyć patrzenia, jak gracze w dobie pandemii ochoczo symulują jej wirtualny przebieg. Świadczy o tym oficjalna zapowiedź darmowej aktualizacji do Plague Inc., która wprowadzi do zabawy specjalny tryb. Ten pozwoli nam walczyć z pandemią i powstanie w ścisłej współpracy z ekspertami WHO. Tym samym już niebawem fani Plague Inc. będą segregować chorych, zarządzać kwarantanny, wprowadzać ograniczenia w życiu publicznym i dystrybuować zasobami. Nie wskazano konkretnej daty premiery aktualizacji, ale ta ma pojawić się najszybciej, jak będzie to możliwe.



Plague Inc. jest dostępne na urządzeniach mobilnych z iOS i Android. Plague Inc. Evolved na PC oraz Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=pSat_gLDXPc

