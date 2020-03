Nie żyje Albert Uderzo, współtwórca przygód Asterixa i Obelixa

Popkultura

LM ,

Francuskie media zaprzeczają, jakoby koronawirus przyczynił się do śmierci rysownika i scenarzysty. Albert Uderzo miał 92 lata.

Smutne informacje z Francji. W wieku 92 lat odszedł Albert Uderzo, francuski rysownik i scenarzysta, którego fani szeroko pojętej popkultury z pewnością najlepiej skojarzą dzięki opracowanym wraz z Rene Goscinnym komiksów, których bohaterami byli Galowie Asterix i Obelix. Warto od razu podkreślić, że zdaniem francuskich mediów panująca obecnie pandemia nie miała żadnego związku ze śmiercią Uderzo – twórca miał atak serca podczas snu. Pozostaje nam jedynie podziękować Albertowi Uderzo za wszystkie piękne chwile z bohaterskimi Galami i pamiętać, komu zawdzięczamy tak wiele wspomnień z dzieciństwa.



Pierwszy epizod przygód Asteriksa i Obeliksa ukazał się w 1959 roku na łamach francuskiego Pilote. Szybko okazało się, że Uderzo do spółki z Goscinnym wpadli na nowy popkulturowy fenomen, nad którym pracowali wspólnie do śmierci Rene Goscinnego w 1977 roku. Uderzo nie schował świata do szuflady i jeszcze w 2009 roku przygotował kolejną część przygód Galów.

Jak wspominacie przygody dzielnych Galów na dopingu?