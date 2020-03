Integra Xe w Intel Tiger Lake przegania najszybsze AMD

News

Intel Tiger Lake to nowa generacja procesorów mobilnych, która przyniosła ze sobą świeżą architekturę zintegrowanej karty graficznej. Zobacz Co Xe zrobiło z 7 nm Vega w AMD Ryzen 9 4900HS.

Zintegrowana karta graficzna Intel Xe w generacji Tiger Lake uderza ponownie z następnym wyciekiem swojej wydajności wobec głównego konkurenta. Tym razem bliżej nie określony procesor od Niebieskich z 4 rdzeniami i 8 wątkami staną w szranki z najmocniejszą propozycją mobilną od AMD, czyli AMD Ryzen 9 4900HS.

Przeanalizujmy teraz wynik Fire Strike, lecz nie zapominajmy o tym, że TDP jednostki od Intel to 28 W, podczas gdy Ryzen wymaga 35 W. Na korzyść Intela z kolei zastosowano szybsze pamięci LPDDR4X, bo integra od AMD korzysta z pamięci DDR4, taktowanej na 3200 MHz. Te różnice są znaczące dla wydajności obu układów. Dzisiaj skupiamy się głównie na zintegrowanej grafice, więc weźmiemy jedynie pod uwagę tą składową testu.

Przebicie o średnio 10% znacznie bardziej prądożernego Ryzena, biorąc przy tym poprawkę na niedopracowane sterowniki, jest wyczynem imponującym. Może Ci się wydawać, że teraz trochę przesadzam, jednak na rynku mobilnym z tak oszczędną kartą zintegrowaną można zdobywać góry. Dlaczego?

Trochę już o tym pisałem przy okazji ostatniego wycieku, w którym AMD Ryzen 7 4800U przegonił Tiger Lake U w Time Spy, ale jedynie po stronie procesora. Podobnie jak tutaj zintegrowana karta graficzna od Czerwonych nie miała podejścia do Intel Xe.

Co lepsze, Tiger Lake U zaserwowało wydajność zagrażającą segmentowi okupowanemu przez NVIDIA GeForce MX 250. Do tej pory ta grafika trafiała do tanich laptopów z rachitycznym Intel HD, żeby przysposobić je bardziej do grania.

Laptopy do 3000 zł to spory kawałek rynku konsumenckiego i to właśnie wśród nich brylowała dotychczas mobilna NVIDIA. Teraz to się zmieni, bo Intel Xe w Tiger Lake jest zbyt bliski jej mocy, żeby producent widział sens w zakupie dodatkowego chipu i komplikowania układu chłodzenia.

Popatrz na to z perspektywy produkcji komputera o wydajności X. Wydajność X to w tym momencie MX 250. Stajesz przed wyborem:

Projektujesz laptopa o wydajności X za cenę A. Projektujesz laptopa o wydajności 90% z X za cenę 75% z A.

Rachunek jest prosty.