HP wspólnie z Valve oraz Microsoft pracują nad Reverb G2 – VR nowej generacji

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Według wielu będzie to zapewne informacja o współpracy, do której powinno dojść już kilka lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że firmy HP, Valve oraz Microsoftu postanowiły połączyć swoje siły i stworzyć Reverb G2, zestaw wirtualnej rzeczywistości następnej generacji. Zainteresowani mogą już nawet odwiedzić oficjalną podstronę produktu w serwisie Steam. Będzie to następna Reverb, czyli zestawu firmy HP łączącego technologię VR z AR. Nowy sprzęt określono jako nowy standard w VR. Co z tego wyjdzie? Cóż, na ten moment nie podano jednak żadnych szczegółów na temat sprzętu. Zapewniamy jednak, że gdy tylko takowe pojawią się na horyzoncie, od razu Was o nich poinformujemy!

