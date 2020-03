Popkultura

Jeśli należycie do grona aktywnych subskrybentów usługi streamingowej HBO GO lub przymierzacie się do jej wykupienia, to mamy coś, co Was zainteresuje. Włodarze platformy ujawnili listę kilkudziesięciu produkcji, które już z końcem marca zostaną wycofane z oferty HBO GO. Na liście z pewnością znajdzie się masa tytułów, które widzieliście wielokrotnie, jak choćby zaprezentowane na grafice Polowanie na Czerwony Październik, ale HBO pozbywa się także kilku nowszych tytułów.



Wszystkie szczegóły poniżej. Tymczasem warto też rzucić okiem na listę pierwszych premier, które włodarze HBO GO zaplanowali na nadchodzący kwiecień.

Filmy, które znikają z oferty HBO GO w kwietniu 2020

Alfie (2004);

Brazylijczycy (2017);

Break (2018);

Cornelius, wyjący młynarz (2017);

Dwunasty człowiek (2017);

Dzika droga (2014);

Ed Wood (1994);

Exodus: Bogowie i królowie (2014);

Farma cudów (2017);

Fatalne zauroczenie (1987);

Góra czarownic (2009);

Jerry Maguire (1996);

Jesień we Francji (2017);

Kacze opowieści: Łuu-u! (2017);

Księga życia (2014);

Obłędny Rycerz (2001);

Oficer i dżentelmen (1982);

Ostatnia podróż (2017);

Pan Avila (2013);

Pelé: Narodziny legendy (2016);

Piękny umysł (2001);

Polowanie na Czerwony Październik (1990);

Ricky Bobby – Demon prędkości (2006);

Rozbaw mnie (2017);

Tarantella w drodze (2017);

Troja (2004);

Uwodziciel (2018);

Witamy w Trouilly! (2018);

Wyleczeni (2018);

Æon Flux (2005).

https://www.youtube.com/watch?v=Mfulqt5JHOc

