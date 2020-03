News

Wygląda na to, że niedawne pogłoski o rychłej zapowiedzi GTA 6 mogą korespondować z planami firmy Take-Two Interactive. Wskazuje na to fakt, iż firma zdecydowała się wprowadzić wczoraj aktualizację dla zarejestrowanej jeszcze w 2006 roku witryny GTAVI.com. Tę wyśledził zainteresowany sprawą użytkownik forum reddit i chociaż wydaje się, że wydawca zabezpieczył witrynę, by nie wpadła w niepowołane ręce, to zamierza w najbliższym czasie zrobić z niej użytek. Przypomnijmy, że przywołane tu pogłoski zapoczątkował enigmatyczny wpis głoszący „GTA VI. 25.03”. Czy jutro faktycznie poznamy nową grę Rockstara? Czas najwyższy.



Oczywiście do przywołanych tu doniesień należy podejść z odpowiednim dystansem, ale skrycie mam nadzieję, że już jutro podamy Wam zapowiedź nowego Grand Theft Auto.

