Kolejni deweloperzy i wydawcy postanowili dorzucić cegiełki do muru, który ma powstrzymać nas przed wychodzeniem z domu. Już teraz do listy darmowych egzemplarzy gier i akcji z darmowym dostępem dołączyły kolejne ciekawe pozycje. Na pierwszy ogień bezpłatna kopia gry Child of Light, którą Ubisoft oferuje miłośnikom pecetowego grania na platformie Uplay. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do Uplay i przypisać grę do swojego konta, a ta zostanie tam na dobre. Macie czas do godziny 14:00 w sobotę 28 marca.

Obok tego już teraz możecie pobrać i odpalić bez dodatkowych opłat dwie nowe pozycje z oferty Steam – strategię Endless Legend w wydaniu Emperor Edition oraz symulator łowczego theHunter: Call of the Wild. Obie gry możecie swobodnie ogrywać do niedzieli 29 marca.

Przy okazji przypominamy o aktualizowanej codziennie liście darmowych pozycji – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami na PC, PlayStation 4, Xbox One. Zostań w domu i wygraj z wirusem.

Nie daj się wirusowi – zostań w domu.

