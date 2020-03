Steam w żadnym wypadku nie zwalnia, kolejny rekord liczby aktywnych użytkowników pobity

News

Maria Wawrzyniak ,

Kwarantanna ma to do siebie, że spędza się ją w domu – z racji tego gracze na przykład po prostu… więcej grają. Co potwierdzają chociażby statystyki platformy Steam.

Kilka dni temu informowaliśmy Was o pobiciu rekordu liczby aktywnych użytkowników jednocześnie na platformie Steam. Dziś informujemy Was w gruncie rzeczy o tym samym, tyle że z oczywistych powodów mamy do czynienia z innymi statystykami – i, jak nietrudno się domyślić, z jeszcze lepszymi, niż wcześniej. Jak głosi serwis SteamDB.info, wczoraj na platformie firmy Valve spędzało czas jednocześnie aż 22 678 529 użytkowników. Akcja #zostańwdomu najwidoczniej działa, drastycznie (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) zwiększając zainteresowanie elektroniczną formą rozrywki. Jeśli natomiast szukacie czegoś do pogrania, zachęcamy Was do przejrzenia naszych wiadomości i artykułów publikowanych właśnie w ramach wspomnianej akcji. Przedwczoraj zebraliśmy dla Was listę ofert, w ramach których możecie zgarnąć za darmo różne produkcje. Wcześniej natomiast przedstawiliśmy kilka mobilnych gier free-to-play, które możecie przetestować. Jutro spodziewajcie się tekstu z darmowymi grami na pecety. I pamiętajcie – damy radę!

