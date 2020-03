News

Jeśli szykujecie się na kolejną wyprawę do Raccoon City, to mamy dla Was coś, co z pewnością Was zainteresuje. Okazuje się, że odpowiedzialny za opracowanie zmierzającego na rynek Resident Evil 3 Remake zespół postanowił wprowadzić istotną zmianę w mechanice względem ubiegłorocznego Resident Evil 2. Twórcy zadecydowali, że w odróżnieniu od poprzedniej odsłony noże w odnowionym Nemesis nie będą już się łamać po określonej liczbie użyć.



Tym samym gracze zawsze będą mieli pod ręką awaryjne rozwiązanie, jeśli okaże się, że źle rozdysponowali posiadane zasoby i nie mają już jak walczyć z oponentami. Niezniszczalne noże otwierają też dla graczy specjalną opcję, w której ramach będziemy mogli ukończyć grę wyłącznie z jednym i tym samym nożem. Ostatecznie szykuje się ułatwienie, może nie znaczne, ale z pewnością takie, które z pewnością uraduje nas w podbramkowych sytuacjach.



Resident Evil 3 Remake ukaże się już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One wraz z darmowym Resident Evil Resistance. Tymczasem poniżej krótkie podsumowanie zdarzeń, które doprowadziły do wydarzeń, których częścią będziemy podczas zabawy z nadchodzącą produkcją Capcomu.

W ubiegłym tygodniu na serwerach wszystkich dedykowanych platform sprzętowych pojawiła się wersja demonstracyjna Resident Evil 3 Remake.

