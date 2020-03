eSport

Zbliża się kolejna edycja Mistrzostw Polski w Heroes of Might and Magic 3, a zainteresowani mogą zgłosić swój udział jeszcze przed końcem marca.

Na oficjalnym kanale Jaskini Behemota pojawił się najnowszy materiał promocyjny poświęcony tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w Heroes of Might and Magic 3. Wygląda na to, że nadzwyczajne okoliczności nie przeszkodziły organizatorom turnieju, a ten już niebawem nabierze rozpędu. Zgodnie z informacji zamieszczonymi na załączonym do wiadomości wideo, już 29 marca wystartują zapisy do pierwszej fazy turnieju. Tym samym, jeśli chcecie udowodnić, że umiecie w Heroesy, to niebawem pojawi się ku temu okazja.



Wszystkie szczegóły znajdziecie już wkrótce pod tym adresem, a także facebookowym profilu Jaskini Behemota i Discordzie organizatorów.

https://www.youtube.com/watch?v=704jZHB2J8o

