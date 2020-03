Popkultura

Nadchodząca publikacja wydawnictwa Dark Horse wypełni lukę pomiędzy wydarzeniami zaprezentowanymi w grze God of War 3 a God of War na PlayStation 4. Wszystko o God of War: Fallen God.

Być może umknęło to Waszej uwadze, ale wczoraj seria gier God of War świętowała swoją 15. rocznicę na rynku. Przy tej okazji firma Dark Horse postanowiła zaprezentować nam swój najnowszy, realizowany wspólnie z firmą Sony projekt – komiksową serię God of War: Fallen God. Ten stanowić będzie prequel do wydarzeń zaprezentowanych w wydanej w 2018 roku grze God of War na PlayStation 4.



Podstawowe pytanie – jak Kratos trafiło do Midgardu? - doczeka się w końcu odpowiedzi. Premierę pierwszego epizodu serii zapowiedziano na 24 czerwca. Przy okazji zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że opracowaniem scenariusza zajmie się Chris Roberson (God of War, iZombie), sceny opracuje Tony Parker, a kolorystką serii zamknie się Dan Jackson.



Oczywiście możemy też liczyć, że w dobie konsol PlayStation 5 studio Santa Monica przygotuje nam kolejną odsłonę cyklu. Tę sugerował niejednokrotnie reżyser najnowszej części, Cory Barlog, jednocześnie informując, że możemy liczyć też na pogłębienie wątków związanych z matką Atreusa, Faye.

