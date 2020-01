God of War – Cory Barlog planuje w przyszłości poświęcić sporo miejsca na wątek matki Atreusa, Faye

News

LM ,

Przeniesienie akcji serii God of War w realia mitologii nordyckiej, ojcostwo Kratosa i późniejszy konflikt z bogami Asgardu, były sporym szokiem dla fanów marki. Oczywiście Santa Monica Studio wykonało kawał dobrej roboty, tworząc na nowo wizerunek cyklu, ale nie da się ukryć, że zabieg ten pozostawił wielką lukę w historii Kratosa. Ta ma zostać wypełniona w nadchodzących grach spod szyldu God of War – przekonywał reżyser gry, Cory Barlog w rozmowie z PlayStation Access.

Podczas długiego wywiadu związanego z wydanym w 2018 roku God of War Barlog wyjaśnił, że koncepcja poznania Faye przez Kratosa niezbyt pasuje do mechanik rozgrywki zaprezentowanych w rzeczonym tytule. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że rodzice Atreusa spotkali się w dosyć ciekawych okolicznościach, a powstałe w ich wyniku uczucie pozwoliło parze wojowników na dłuższy czas odłożyć broń. Oczywiście kolejną z niewiadomych jest także śmierć Faye, co z pewnością zostanie też wyjaśnione w kolejnych odsłonach cyklu God of War. Wydaje się jednak, że Barlog nie zamierza podać nam całej opowieści w jednej paczce, a zamiast tego będzie wplatał poszczególne epizody w poszczególnych odsłonach. Sama historia nie jest ani wypełniona akcją, ani pełna walki, więc Santa Monica będzie musiało opowiedzieć ją tak, by nie złamać zbytnio pętli rozgrywki, która bez wątpienia przypadła graczom do gustu.



Cały wywiad z Barlogiem znajdziecie poniżej. God of War zadebiutowało w 2018 roku wyłącznie na PlayStation 4. Kolejna odsłona zapewne już powstaje, z pewnością z myślą o PlayStation 5, ale na szczegóły na pewno sobie poczekamy.

https://www.youtube.com/watch?v=5qPMpFXGvA4&feature=emb_title

