Wygląda na to, że w niektórych przypadkach chęć przeniesienia zdarzeń z ekranów monitorów do rzeczywistości posuwa się za daleko. Specjalna jednostka policji amerykańskiego stanu Tennessee przed kilkoma dniami zorganizowała nalot na kryjówkę jednego z lokalnych gangów. Szybko okazało się, że przestępcy dysponowali pokaźnym arsenałem uzbrojenia, ale naszą uwagę przyciągnęło szczególnie charakterystyczne znalezisko.



Przywołana tu grupa dokonywała napadów w maskach inspirowanych grami z serii PayDay. Tak, tych, w których łączymy siły ze znajomymi, by napadać na banki i walczyć z policją. Maski nie są bezpośrednim odniesieniem do kreacji twórców, a raczej funkcjonującego w środowisku graczy mema, ale nie da się nie wiązać ich z grami studia Overkill.



Do sprawy odniósł się jeden z deweloperów PayDay, Karl Lakner, który stwierdził, że sporym zaskoczeniem był dla niego fakt, iż niektórzy fani tatuują sobie logo ekipy. Jednak to, na co trafiła policja, jest jeszcze wyższym poziomem dziwactwa. Cóż, taki widok nie może być dla twórców łatwy, bo nawet jeśli nikt ich o to nie obwini, to świadomość, że owoce ich ciężkiej pracy nabierają tak negatywnego wydźwięku, z pewnością nie poprawią im samopoczucia.



Seria PayDay zadebiutowała w 2011 roku.

https://twitter.com/ctrldashk/status/1240970079589761025?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240970079589761025&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurogamer.pl%2Farticles%2F2020-03-23-amerykanski-gang-uzywal-masek-z-gry-payday

