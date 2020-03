News

LM ,

Na oficjalnym kanale firmy Assemble Entertainment opublikowano nowy materiał promocyjny poświęcony grze niemieckiego studia Genltymad – postapokaliptycznej strategii zatytułowanej Endzone - A World Apart. Tym razem wydawca postanowił wprowadzić nas w mechanikę związaną z kontrolowaniem poziomu promieniowania w wykreowanym na potrzeby tytułu świecie. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Endzone - A World Apart już 3 kwietnia wzbogaci katalog Wczesnego Dostępu platformy Steam. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Endzone - A World Apart to strategia typu city-builder, w której zajmiemy się zasiedlaniem zniszczonego wojną nuklearną świata. Akcja gry przenosi nas na 150 lat po wystąpieniu skażenia, gdy ludzkość wychodzi ze schronów, by okiełznać nieprzyjazne środowisko. Naszym zadaniem będzie zaaranżowanie i rozbudowywanie osady, przy jednoczesnym zaspokajaniu podstawowych życiowych potrzeb jej mieszkańców. Nawet przeszło wiek po nuklearnej zagładzie ziemia wciąż jest pełna niebezpieczeństw i ekstremalnych zjawisk atmosferycznych jak susze, burze piaskowe czy toksyczne deszcze.



Odpowiedzialne za tytuł Gentlymad Studios szacuje, że finalna wersja gry wyląduje na Steam w okolicach najbliższych sześciu miesięcy.

https://www.youtube.com/watch?v=bRV8U-e2tvM&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl