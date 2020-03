Animal Crossing: New Horizons to dokładnie to, czego potrzebowaliśmy – wyniki sprzedaży mówią same za siebie

News

Maria Wawrzyniak ,

Doprowadzanie bezludnej wyspy do porządku i krwawe mordowanie demonów to najprawdopodobniej dwie najczęstsze czynności, jakie wykonują gracze w tym miesiącu.

Powiedzmy sobie szczerze – świat potrzebował Animal Crossing: New Horizons. Tak, potrzebował również DOOM Eternal, jednak to właśnie gra z antropomorficznymi zwierzątkami ostatecznie cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Jak donosi serwis GamesIndustry.biz, najnowsza odsłona kultowej serii miała najlepszy start ze wszystkich części, wliczając w to również spin-off’y. Ba, premierowy wynik Animal Crossing: New Horizons okazuje się być aż 3,5 raza lepszy od wyniku New Leaf, czyli poprzedniego rekordzisty. Zgodnie ze statystykami, mamy także do czynienia z największą premierą samodzielnej gry na konsolę Nintendo Switch. Lepszy wynik uzyskały jedynie łączone Pokemon Sword oraz Pokemon Shield. Oczywiście, nietrudno się domyślić, że większość graczy szuka po prostu ucieczki od obecnej sytuacji.

Wspomniany serwis podzielił się wynikami sprzedaży gier pudełkowych w Wielkiej Brytanii – w ciągu ostatnich siedmiu dni sprzedało się tam ponad 475 tysięcy gier w pudełkach, co daje trzykrotnie lepszy wynik od tego, który udało się osiągnąć w poprzednim tygodniu. Poniżej znajdziecie przedstawioną przez GamesIndustry.biz listę:

Animal Crossing: New Horizons DOOM Eternal Call of Duty: Modern Warfare (ubiegły tydzień: miejsce 4) FIFA 20 (ubiegły tydzień: miejsce 5) Mario Kart 8: Deluxe (ubiegły tydzień: miejsce 2) Grand Theft Auto V (ubiegły tydzień: miejsce 6) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (ubiegły tydzień: miejsce 12) Forza Horizon 4 (ubiegły tydzień: miejsce 14) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (ubiegły tydzień: miejsce 24) Red Dead Redemption 2 (ubiegły tydzień: miejsce 14)

