Zobacz, jak wygląda DOOM Eternal na ustawieniach "ultrakoszmar"!

Wideo

Jeśli subskrybujecie nasz kanał na YouTubie (chyba że tego nie robicie, to zapraszamy zainteresowanych pod ten adres) to zapewne już zauważyliście, że wczoraj pojawił się tam krótki filmik prezentujący grę DOOM Eternal na ustawieniach Ultrakoszmar FullHD. Wszystko za sprawą sprzętu od firmy ACTINA, a dokładniej komputera osobistego z serii AMD50, na którym testowaliśmy nowe dzieło studia id Software. Pod tym adresem znajdziecie pełną specyfikację urządzenia oraz możliwość dokonania zakupu – jest to naprawdę wymagająca, a więc niezwykle mocna maszyna. Mamy bowiem do czynienia z procesorem AMD Ryzen 7 trzeciej generacji z taktowaniem 3,6 GHz, a także z kartą graficzną AMD Radeon RX 5700 XT. Po więcej szczegółów jeszcze razy zapraszamy na oficjalną stronę sklepu Sferis. Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

https://youtu.be/tB1y8BKgyjU

